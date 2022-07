In Kärnten vergeht wohl keine Woche, in der nicht ein Fall von Internetbetrug bekannt wird. Ein Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land lernte im April im Internet eine vermeintlich amerikanische, in Somalia stationierte Soldatin kennen. Im Zuge eines regen Kontaktes erzählte diese ihm von ihrem beträchtlichen Vermögen, darunter mehrere Kilogramm Gold, diverse Unterlagen und elf Millionen US-Dollar. Dieses wollte die Soldatin dem 49-Jährigen übermitteln.

Dazu müsse er jedoch 2500 Euro auf ein italienisches Konto überweisen, um Verwaltungskosten zu decken. Der Mann kam der Aufforderung der Frau nach und überwies die Hälfte des Betrages und erhielt daraufhin die Nachricht, dass das Paket mit den Wertsachen durch Zollbeamte angehalten wurde. Es wurde eine neuerliche Überweisung von weiteren 5500 Euro zur Paketfreigabe gefordert. Der Mann wurde skeptisch und erstattete im Juli Anzeige bei der Polizei.