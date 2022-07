Aus ganz Kärnten zum Villacher Kirchtag und zurück – das garantiert die S-Bahn mit täglich bis zu 100 in Villach ankommenden Zügen. Zusätzlich gibt es am Samstag und Sonntag einen "Nightline+ Zug" um 2.23 Uhr ab Villach nach Klagenfurt mit Halt in allen Bahnhöfen und Haltestellen.