Aus ganz Kärnten zum Villacher Kirchtag und zurück – das garantiert die S-Bahn mit täglich bis zu 100 in Villach ankommenden Zügen. Zusätzlich gibt es am Samstag und Sonntag einen "NIGHTline+ Zug" um 2.23 Uhr ab Villach nach Klagenfurt mit Halt in allen Bahnhöfen und Haltestellen.

"Nach zwei Jahren Enthaltsamkeit erwarten wir uns gemeinsam mit dem Veranstalter in Villach einen wahren Run auf dieses Event. Bis zu 450.000 Gäste aus dem In- und Ausland werden in dieser Woche erwartet und darauf sind wir bestens gerüstet", ist ÖBB Regionalmanager Reinhard Wallner überzeugt. Der Fahrkartenschalter am Hauptbahnhof Villach ist zusätzlich zwischen Dienstag und Donnerstag bis 1 Uhr und von Freitag bis Sonntag bis 2 Uhr geöffnet. Security Mitarbeiter stehen rund um die Uhr für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung und sorgen für die Sicherheit im Bahnhof.

Informationen über Fahrzeiten und Preise gibt es unter oebb.at, bei ÖBB-Personenkassen, in der ÖBB-App, beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 und in allen Postbussen.