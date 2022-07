Ein Klagenfurter fuhr am Mittwoch gegen 22.40 Uhr mit seinem Pkw die Feldkirchnerstraße in nördlicher Richtung stadtauswärts. Dabei wurde er von Polizeibeamten mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der 18-jährige Probeführerscheinbesitzer gab an, dass schnell nachhause wollte.

Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretung wurde ihm der Probeführerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird der Landespolizeidirektion Kärnten angezeigt.