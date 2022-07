"Er war ein Lebemensch und hat sein Leben in vollen Zügen genossen." So beschreibt Katharina Haiden-Fill ihren Vater Christian Haiden, der am Montag, 25. Juli, im Alter von 62 Jahren verstarb. Den meisten Klagenfurtern war Haiden als beliebter Notar bekannt. "Er hatte viel Freude an seinem Beruf, weil er den Menschen helfen konnte", sagt Haiden-Fill.