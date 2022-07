Die ehemalige Selchkammer am Benediktinermarkt wird momentan komplett umgebaut und strahlt bald in neuem Glanz. Mit dem Namen "La Terrazza" eröffnen Petra und Mario Glantschnig eine Proseccobar mit italienischen Gaumenfreuden. Neben hauchfein geschnittenem Prosciutto in Kombination mit täglich frischen italienischen Spezialitäten und Weinen, wird das Konzept durch einen Verkaufsshop mit ausgewähltem Prosecco und weiteren Köstlichkeiten aus dem Alpen-Adria-Raum abgerundet.

"Zusammen sein, essen und genießen - direkt hier im Herzen der Stadt, im Herzen des Alpen-Adria-Raums", verspricht die Familie Glantschnig. "Weiters freut es uns sehr, dass wir für dieses Projekt auch den Prosecco-Weltmarkführer Mionetto begeistern konnten."

Internationaler Glanz

"Die Familie Glantschnig bringt mit ihrer Proseccobar nicht nur ein breites Angebot italienischer Köstlichkeiten nach Klagenfurt, sondern sorgt

am Markt auch für internationalen Glanz. Ich wünsche den beiden einen

erfolgreichen Start bei uns am Benediktinermarkt", sagt Marktreferent

Bürgermeister Christian Scheider.

"Wir sind im September letzten Jahres stolze Eltern geworden. Durch die drei Lockdowns und dem Ukrainekrieg wurde der Umbau echt zur Challenge, aber wir sind froh, nun endlich loslegen zu können!", freuen sich die neuen Betreiber von "La Terrazza".