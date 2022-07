Es war eine Spontanaktion, die zur Verlängerung des Projektes „Lebensraum Bahnhofstraße“ führte. Ursprünglich hätte nur noch diese Woche die Bahnhofstraße zwischen Paradeisergasse und Burggasse für PKW gesperrt bleiben sollen. In der Stadtsenatssitzung am Dienstag einigte sich die Politik nach einer langen und hitzig geführten Diskussion auf eine zeitliche Ausdehnung bis Ende September. Ziel des Projektes sei es, die Bürger für autofreie Zonen zu sensibilisieren sowie eine Verkehrsanalyse durchzuführen und Ideen für die Zukunft der einstigen Shoppingmeile zu sammeln. Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) bastelte nun an der Verordnungsänderung.