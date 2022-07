Der Klagenfurter und Villacher Polizei gelang in den vergangenen Wochen ein Schlag gegen die organisierte Drogenszene. Mitten im Klagenfurter Stadtgebiet wurde ein 26-jähriger Mann aus Nigeria beim Verkauf von Heroin und Kokain erwischt und festgenommen. Dabei wurden bei ihm ein Mobiltelefon, das er zur Abwicklung seiner "Geschäfte" nutzte, sowie Bargeld in laut Polizei "szenetypischer Stückelung" gefunden und sichergestellt. Die Erhebungen der Beamten ergaben, dass der Verdächtige zumindest drei Monate lang Kokain und Heroin im Wert von mehreren Tausend Euro verkauft haben soll. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Ein paar Tage zuvor wurde ein Villacher (19) nach monatelangen Ermittlungen festgenommen, der innerhalb der vergangenen drei Jahre zwei Kilogramm Cannabis im Gesamtwert von 22.000 Euro verkauft haben soll. Insgesamt 13 Abnehmer konnten ebenso ausgeforscht werden. Der Dealer sitzt auch in der Justizanstalt Klagenfurt in U-Haft.