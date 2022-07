Zumindest Reue zeigt jener Dieb, der den Wirt vom Klagenfurter Rund-um-die-Uhr-Gasthaus "Al Tavoliere" um das Geld für seine Konsumationen geprellt hat. Vom Geld fehlt leider noch jede Spur. Die Zahlung wurde aber angekündigt. Wie berichtet hat Antonio Di Perna, ein junger Familienvater, der selbst schauen muss, wie er seine Familie erhalten kann, zwei junge Männer dabei ertappt, wie sie einen seiner im Lokal in der Klagenfurter Lidmanskygasse aufgestellten Automaten so manipulierten, dass sie ohne zu zahlen einige der täglich in der Pizzeria frisch zubereiteten Köstlichkeiten herausfischen konnten. Dazu zählen Pizza, Pasta, Burger und Panini, die sich in der Mikrowelle aufwärmen und im Lokal zu jeder Uhrzeit essen lassen, sowie kalt zu verzehrende Panini und süße Cannoli.