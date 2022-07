Es gibt ein Fashion-Accessoire, das Frau, ganz egal in welchem Alter, am liebsten trägt: die Handtasche! Auch bei den beiden Klagenfurterinnen Julia Lorenz und Victoria Botzenhart ist die Handtasche ein wichtiges Kleidungsstück. Das brachte die beiden Freundinnen, die seit ihrer frühesten Kindheit befreundet sind, auf die Idee eigene Handtaschen zu designen. Das war im Jahr 2019. Mittlerweile haben sich die beiden 22-Jährigen mit ihrem Label "Five Forty" in der Branche einen Namen gemacht und bereits die zweite Kollektion auf den Markt gebracht.