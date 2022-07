Die Falstaff-Community hat auch in diesem Sommer wieder die beliebtesten Eissalons Österreichs gekürt. In Kärnten lacht wie im Vorjahr der Morle Eissalon in Klagenfurt vom obersten Treppchen. Unglaubliche 67 Prozent aller im Bundesland abgegebenen Stimmen entfallen auf die Traditions-Gelateria an der Steinernen Brücke. "Das Voting der Falstaff-Community erfüllt uns mit Freude und Demut. Es ist ein Auftrag, in Zukunft mit der gleichen Qualität und Freundlichkeit zu agieren", sagt Seniorchef Thomas Truppe.

26 Eissorten finden sich aktuell in der Vitrine. Darunter das in Vergessenheit geratene sizilianische Cassata-Eis, das kaum noch ein Eissalon führt. "Eine ganz feine Sorte mit kandierten Früchten. Die ältere Generation wird sich vielleicht noch an die Cassata-Torte erinnern", so Truppe. Am besten verkaufen sich nach wie vor die Klassiker Pistazie, Schokolade, Vanille und Haselnuss. Aber auch das Fruchteis, bei Morle 100 Prozent vegan, hat seine Abnehmer. Spritzig wird’s beim Hugo- oder Aperoleis.

"Seit der Pandemie bieten wir unsere Eisbecher ausschließlich in der To-go-Variante an." Dreimal darf man raten, welche Kreation die Kundschaft bevorzugt: natürlich den klassischen Eiskaffee.