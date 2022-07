Das ist definitiv nichts für schwache Nerven: Antenne Kärnten sucht in einem Posting auf Facebook "die mutigste Freundesrunde in Kärnten". Gemeinsam mit Moderator Marco Tscharnig soll es in die Körperwelten-Ausstellung in Klagenfurt gehen, in der gespendete Ganzkörper-Plastinate von Verstorbenen gezeigt werden. "Vor Ort schauen wir uns gemeinsam einen Film an. Pizza, Snacks und Getränke kommen von uns", heißt es in der Ankündigung.