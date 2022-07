Pauken in den Ferien - für viele Schüler ist Ferienzeit auch Lernzeit! Während viele Kinder und Jugendliche in den Monaten Juli und August für den Aufstieg in die nächste Schulstufe büffeln, weil sie in einem oder mehreren Fächern mit einem "Nicht Genügend" beurteilt wurden, nutzen aktuell auch immer mehr Schülerinnen und Schüler die schulfreie Zeit, um versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Das bestätigt auch der Leiter der Klagenfurter Schülerhilfe Wolfgang Lindner. "Die letzten zwei Corona-Jahre machen sich bemerkbar, viele Schüler kommen jetzt zu uns, um Versäumtes aufzuholen oder nicht verstandenen Stoff zu festigen", erklärt Linder, der in St. Veit/Glan und Villach noch zwei weitere Franchise-Unternehmen betreibt.