Die Gemeinde St. Margarethen im Rosental trägt Trauer. Altbürgermeister Johann Ogris ist am Donnerstag, 21. Juli, im 87. Lebensjahr verstorben. Von 1981 bis 1995 hatte er das höchste Amt in der Gemeinde inne. Zu den Errungenschaften seiner drei Amtszeiten zählt die Errichtung eines Gemeindeplatzes mit Gemeindeamt, Kindergarten, Volksschule und Aufbahrungshalle. Der Platz wurde zum Zentrum der Kommune. Ebenso wichtig war der Bau der Umfahrung Rottenstein.

„Auch die Wasserversorgung war ihm ein großes Anliegen. Als Bürgermeister hat er eine Quelle von der Kirche angekauft. Zudem war er Gründungsmitglieder der Wassergenossenschaft Gotschuchen“, erzählt sein Sohn Helmut Ogris, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und seit 2020 Bürgermeister von St. Margarethen ist.

Nach Johann Ogris‘ Rückzug aus der Politik widmete er sich ganz der Familie, allen voran den Enkelkindern, und seiner Landwirtschaft. „Er war auch im Vereinswesen stark involviert und von seinem 16. Lebensjahr bis zu seinem Tod Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gotschuchen“, sagt sein Sohn.

Johann Ogris wird am Mittwoch, 27. Juli, um 15 Uhr von der Aufbahrungshalle St. Margareten nach der heiligen Seelenmesse auf den Ortsfriedhof zur letzten Ruhestätte geleitet. Aufbahrung und Gebet finden am Vortag um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle statt. Ogris hinterlässt seine Frau, drei Kinder sowie Enkelkinder.