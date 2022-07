Die anhaltende Hitzewelle, Temperaturen weit über die 30-Grad-Grenze und kaum bis gar kein Regen: Auch in Klagenfurt und Umgebung herrscht extreme Trockenheit und hohe Waldbrand-Gefahr. "Man muss derzeit im Umgang mit offenem Feuer besonders vorsichtig sein. Sogar eine unachtsam weggeworfene Zigarette könnte derzeit einen Brand verursachen", appelliert Bürgermeister Christian Scheider (TK) an die Bevölkerung und weist auf eine aufrechte Verordnung hin, dass derzeit in Klagenfurt auf allen waldnahen Flächen jegliches Feuerentzünden und das Rauchen im Wald verboten ist.

"Es reicht derzeit wirklich die kleinste Unachtsamkeit und es kann zu Flächenbränden kommen", ergänzt Wolfgang Germ, stellvertretender Branddirektor der Klagenfurter Berufsfeuerwehr. Wer Rauch im waldnahen Gebiet entdeckt, sollte sofort die Feuerwehr verständigen. "Besser einmal zu viel anrufen und wir sind rasch zur Stelle, als zu lange zuzuwarten, ein Brand kann sich derzeit blitzartig ausbreiten, große Schäden anrichten und Mensch und Tier gefährden", so Germ.