Auf einem Abstellplatz am Metnitzstrand in Klagenfurt geriet Sonntag gegen 22 Uhr ein Elektroscooter in Brand. Das Feuer griff auf weitere vier daneben abgestellte Scooter und ein Transparent über. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, versuchte den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, was jedoch misslang.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Laut Auskunft der Zeugin löste ein Akku, der explodiert war, den Brand aus. An den Scootern entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro. Montagmorgen wurde der Brandort nochmals kontrolliert und letzte wieder aufgeflammte Akkus endgültig gelöscht, schreibt die Berufsfeuerwehr auf ihrer Facebook-Seite.