In der Klagenfurter Gemeinderatssitzung vom 26. April wollten Neos und Grüne per Dringlichkeitsantrag die Lockerung des Alkoholverbots im Lendhafen voranbringen. Eingebracht wurde der wortgleiche Antrag, der bereits Monate zuvor von SPÖ, ÖVP, TK, Neos und Grüne unterschrieben und einem Ausschuss zugeteilt wurde. Eine Abstimmung über den wortgleichen Dringlichkeitsantrag wurde an jenem 26. April von Magistratsdirektor Peter Jost und Bürgermeister Christian Scheider (TK) aber verhindert. "Der Dringlichkeitsantrag erfüllt nicht die formalen Voraussetzungen einer Verordnung. Daher kann das hier in dieser Form nicht beschlossen werden", sagte Jost damals in der Sitzung. Unruhe brach in den Reihen der Gemeinderäte aus, die Sitzung wurde anschließend beendet.