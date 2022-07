Mitten in der Klagenfurter Innenstadt schlug ein zunächst unbekannter Mann am Donnerstag gegen 22 Uhr einem Ebenthaler (33) mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf. Anschließend zog der Täter ein Klappmesser und ging damit in Richtung des Opfers sowie dessen Freund (21) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Die Männer konnten flüchten und erstatteten sofort Anzeige in der Polizeiinspektion Klagenfurt-Landhaushof.

Die Polizei nahm die Fahndung auf, eine Streife erwischte den aus Bad Sauerbrunn im Burgenland stammenden Täter (31) und nahm ihn fest. Der Mann war dermaßen stark alkoholisiert, dass er bei der Einvernahme kein Tatmotiv nennen konnte. Bis zu Klärung des Sachverhalts bleibt er im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt.