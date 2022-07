Jack's Burger serviert künftig auch in Waidmannsdorf

Seit Dezember 2019 betreibt Sentürk Erkara sein Lokal Jack's Burger am Klagenfurter Stauderplatz und wurde vom Gourmetmagazin Falstaff mit 89 von 100 möglichen Punkten belohnt. In Kürze will er sein zweites Lokal eröffnen.