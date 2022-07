Wo ist Männer- und Frauenarbeit, wo geistige und körperliche Arbeit gleichwertig, wo gibt es weder Zinsen noch Spekulationsgeld und wo werden Waren und Dienstleistungen in Stunden bezahlt? Das gibt es in der Welt des Tauschens, die Eva Maria Pauline Liegl (80) seit 22 Jahren vertraut ist. „Der Talentetausch ist ein ehrlicher und wirtschaftlich gerechter Handel, der auf gegenseitigem Vertrauen basiert, die Arbeit des Anbieters wertschätzt und soziale Ungerechtigkeiten mildert“, sagt die Obfrau des Vereines „Talentetausch Kärnten“ über die „Urform zwischenmenschlicher Handelsbeziehungen“, die in Kärnten seit 25 Jahren praktiziert wird.