Mit dem Zertifikat "Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber" wurde der Elektronik-Fertigungsdienstleister, die CMS Electronics GmbH aus Klagenfurt, für sein familienfreundliches Engagement vom Bundeskanzleramt ausgezeichnet. Dafür haben sie erfolgreich am Auditprozess "berufundfamilie" teilgenommen, in dem sie mit einer ausgewählten Projektgruppe des Unternehmens und unter Leitung einer lizenzierten Auditorin bestehende familienfreundliche Maßnahmen evaluiert, gebündelt und weiterentwickelt haben. CMS Electronics GmbH gehört zu den ersten sechs Industriebetrieben in Kärnten, die diese Auszeichnung erhalten hat. Geschäftsführer Michael Velmeden erklärt den Stellenwert: "Mit dem Zertifikat können wir zeigen, dass das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie bei uns gelebte Realität ist und einen hohen Stellenwert hat."