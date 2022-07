Am Donnerstagnachmittag ging bei der Klagenfurter Berufsfeuerwehr eine Alarmierung zu einem Wohnungsbrand in der Gutendorfer Straße ein. "Die Rauchschwaden waren von weitem zu sehen. Bei unserem Eintreffen vor Ort stellte es sich heraus, dass es sich um einen massiven Brand am Balkon handelt", schildert Einsatzleiter Robert Ratheiser die Situation. Sofort begannen die Feuerwehren mit den Löschmaßnahmen, denn die Flammen drohten bereits auf den Balkon der darüberliegenden Wohnung überzugreifen.

"Zu diesem Zeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Personen in der Wohnung. Die Mutter der Besitzerin hat uns die Türe aufgesperrt", sagt Ratheiser. Sie erzählte den Einsatzkräften auch, dass sich in der Wohnung eine Katze befinde. Diese konnte jedoch nicht gleich gefunden werden. "Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte das Tier von der Mutter der Mieterin im Badezimmer gefunden werden. Da hat es sich vermutlich versteckt", informiert Ratheiser.

Balkon wird geprüft

Warum der Brand ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Laut Informationen der Mieterin hätten sich am Balkon lediglich ein paar Pflanzen befunden. Von einem Statiker wird noch geprüft, ob der Balkon betretbar ist, die restlichen Räume der Wohnung blieben weitestgehend unversehrt. Der Balkon der darüberliegenden Wohnung wurde ebenfalls stark beschädigt.

Im Einsatz standen die Kräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter, Zell-Gurnitz, Haidach, St. Ruprecht und die Hauptwache.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt