Am Montag, 18. Juli, begann die Fassadenreinigung am stadteigenen Wohnhaus in der Fischlstraße 53 in Klagenfurt, die voraussichtlich noch bis kommende Woche andauern wird. Die Häuserwände werden mit einem speziellen Reinigungsmittel vorbearbeitet, dieses wird danach abgewaschen und anschließend wird die Fassade imprägniert. Bisher wurden vier Hochhäuser auf diese Weise gereinigt. Zum ersten Mal vor vier Jahren und die Fassade ist laut der Stadt den noch immer in einem hervorragenden Zustand.

Nach der Reinigung der Fassade wird das Dach des Hauses saniert und anschließend die Balkone erneuert. "Mir ist es wichtig, die Wohnqualität bei bestehenden Wohnanlagen nach und nach zu verbessern. Durch partielle Sanierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich können wir sukzessive daran arbeiten. Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle Objekte gleichzeitig saniert werden können. Wir sind aber bemüht so viele Objekte, wie das jeweilige Budget zulässt, der Dringlichkeit nach zu optimieren", so Wohnungsreferent Vizebürgermeister Alois Dolinar (TK).