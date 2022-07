Der Wiener Rechtsanwalt Ulrich Salburg hat die Stadtwerke (STW) Klagenfurt geklagt. Der Grund: der erhöhte Strom-Grundpreis. Der Jurist, der in der Landeshauptstadt einen Zweitwohnsitz hat, ortet eine nicht gerechtfertigte Erhöhung des Grundpreises, also der Bereitstellungsgebühr. In seinem Fall beläuft sich die Erhöhung von 1,44 auf 4,90 Euro pro Monat und ergibt damit eine Steigerung von 345 Prozent.