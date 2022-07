Corona zwang den Klagenfurter Altstadtzauber zu einer zweijährigen Zwangspause. Das ist jetzt sprichwörtlich Schnee von gestern. Am Donnerstag, 11. August, um 18 Uhr wird eine der größten Veranstaltungen der Landeshauptstadt am Neuen Platz eröffnet. 3,5 Tage lang wird gefeiert. Nach jetzigem Stand ohne Corona-Einschränkungen, dafür mit dem gewohnten Mix aus Musik, Kleinkunst und Kulinarik. Am Heuplatz und am Neuen Platz werden Bühnen aufgebaut. Sein Comeback gibt am 12. und 13. August auch der traditionelle Flohmarkt, der als größter innerstädtischer Flohmarkt Europas gilt. Der bunte Reigen schließt am Sonntag, 14. August, mit einem Nachkirchtag unter dem Motto "Tracht um den Lindwurm".

Hinter den drei Veranstaltungen stehen die Stadtrichter zu Clagenfurth. Ratsherr Hans Repnig ist sich sicher: "Die Leute sind nach Jahren der Pandemie hungrig nach sozialen Kontakten. Sie wollen sich miteinander unterhalten und etwas unternehmen."

Für den 41. Altstadtzauber haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Neu ist, neben dem bereits erwähnten Nachkirchtag, ein VIP-Bereich am Neuen Platz. Um 119 Euro pro Person können Speisen vom Buffet sowie Getränke genossen werden, während man den Acts auf der Bühne lauscht.

Spenden für Hochwasseropfer

Gleich geblieben ist der karitative Gedanke. "Die Standgebühren, die wir am Flohmarkt einheben, werden gespendet. In den vergangenen Jahren wurden so insgesamt über 1 Million Euro für den guten Zweck lukriert. Mit dem Geld wurde unter anderem ein Wörtherseeschiff restauriert, die Jugendnotschlafstelle eingerichtet oder ein Therapiepferd für das Josefinum Viktring gekauft. Heuer kommen die Einnahmen den Hochwassergebieten in Oberkärnten zugute", informiert Repnig. Derzeit gibt es noch freie Standplätze. Anmeldungen sind unter www.stadtrichter.at möglich. Allgemeinde Informationen zum 41. Altstadtzauber sowie ein detailliertes Programm findet man unter www.altstadtzauber.at.