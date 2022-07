Immer wieder werden in Kärntner Seen Kriegsrelikte gefunden. In der Vorwoche wurde aus dem Wörthersee im Bereich Pörtschach von der Tochter einer Urlauberin eine Waffe gefunden. Das bestätigt Polizeipressesprecher Mario Nemetz auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Bei der Waffe handle es sich um eine uralte Pistole. "Sie ist schon sehr rostig und zersetzt und definitiv nicht mehr funktionsfähig", sagt Nemetz.

Gefunden hatte das Mädchen die Waffe in rund einem Meter Tiefe, circa acht bis zehn Meter vom Ufer entfernt. Das Relikt wurde von der Polizei sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Vorsicht geboten

Das Tauchen nach Kriegsrelikten ist strengstens verboten. Hohe Strafen drohen. "Wer zufällig einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, soll sofort die Polizei rufen, Abstand halten und keinen in die Nähe lassen", warnt die Polizei. Herauftauchen und Anfassen sind unbedingt zu unterlassen, denn es kann lebensgefährlich sein.