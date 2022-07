An insgesamt 13 verdiente Persönlichkeiten wurden Anfang der Woche von Landeshauptmann Peter Kaiser Auszeichnungen des Landes Kärnten und in einem speziellen Fall der Republik Österreich verliehen. "Ich ersuche Sie, in der aktuell nicht leichten Zeit, weiterhin leuchtendes Beispiel für die Gesellschaft zu sein. Ich halte das gemeinsame Wollen für wichtig, um unser Land weiterzubringen", richtete sich Kaiser an die Geehrten. Insbesondere angesichts der Teuerung werde es notwendig sein, mehr denn je zusammenzustehen.

Das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wurde im Spiegelsaal von Kaiser an Renate Kanovsky-Wintermann überreicht. Bund und Land würdigen ihre Leistungen als Schulqualitätsmanagerin, als Landesschulinspektorin für humanberufliche Schulen, als EU-Leonardo-Koordinatorin und als Erasmus-Beauftragte. In all ihren Funktionen hat Kanovsky-Wintermann Trends im Kärntner Bildungswesen gesetzt und neue Entwicklungen möglich gemacht.

Ehrenzeichen des Landes

Die Großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten gingen an: Angelika Hödl (Geschäftsführerin von radio Agora), Günter Schmidauer (Kulturarbeiter, Autor, Schriftsteller und Literaturexperte), Hans Ogris (Musiklehrer und Volksmusikant), Katja Sturm-Schnabl (Sprachwissenschaftlerin und Literaturhistorikerin), Unternehmerin Rosina Wernig, Franz Bauer (Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur), Heinz Rabitsch (Oberstarzt), Elisabeth Wappis (ehemalige Obfrau des Klagenfurter Frauenhauses), Helga Pöcheim (Obfrau des Literaturvereins Ingeborg Bachmann), Andreas Skorianz (Unterabteilungsleiter im Land Kärnten), Universitätsprofessor Gerhard Friedrich sowie Oberst Horst Zebedin.

Bei den Feierlichkeiten waren dabei: Landtagspräsident Reinhart Rohr, die Landtagsabgeordneten Silvia Häusl-Benz und Andreas Scherwitzl, Landesamtsdirektor Dieter Platzer, Manfred Herrnhofer vom Landesgericht Klagenfurt, Militärkommandant Walter Gitschthaler, Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Bildungsdirektorin Isabella Penz. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch Karen Asatrian und Anna Hakobyan.