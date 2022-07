Sommer, Sonne und Urlaub: Wer freut sich nicht darauf? Richtig vorbeugen, richtig nachsorgen – den ganzen Sommer lang - ist dabei von großer Bedeutung. Wie das funktioniert, wird heuer bereits zum 22. Mal im Rahmen der jährlichen Hautschutzkampagne in zehn Kärntner Strandbädern gezeigt.

Im Zeitraum von 18. Juli bis 23. Juli können sich Badegäste bei Fachärztinnen und Fachärzten der Dermatologie sowie Ärztinnen und Ärzten der ÖGK kostenfrei über Hautschutz und Hautkrebsvorsorge informieren und haben die Möglichkeit, eine hautmedizinische Beratung in Anspruch zu nehmen - dies ersetzt natürlich nicht den jährlichen Kontrolltermin.

Tausende Hautschutz-Info-Packages, bestehend aus Informationsmaterialien, Sonnenschutz-Produktproben von Cetaphil Sun Daylong und einer Sun-Checkkarte, werden bei den Beratungsterminen kostenlos an die Badegäste verteilt.

Die Kampagne wird von der Landesstelle Kärnten der ÖGK getragen und gemeinsam mit dem Gesundheitsreferat des Landes Kärnten, der Ärztekammer für Kärnten, der Kleinen Zeitung sowie der Österreichischen Apothekerkammer – Landesgeschäftsstelle Kärnten und Cetaphil Sun Daylong durchgeführt.

Im Bezirk Klagenfurt ist das Strandbad Reifnitz am Donnerstag, 21. Juli, von 11 bis 13 Uhr der erste Stopp der Kampagne. Am selben Tag folgt noch von 15 bis 17 Uhr das Strandbad Maiernigg. Das Strandbad Loretto wird am 22. Juli von 17 bis 18.30 Uhr besucht. Den Abschluss bildet das Strandbad Klagenfurt am 23. Juli von 10 bis 15 Uhr.