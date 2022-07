Am Dienstag erstattete eine 73-jährige Klagenfurterin bei der Polizeiinspektion St. Peter Anzeige, dass es zwischen ihr und einer Bekannten (66) schon seit Monaten Probleme gibt. Die Frau gab an, dass sie von der 66-Jährigen seit Monaten beschimpft wird, wenn sie zu ihrem Bekannten – einem 81-jährigen Klagenfurter – gehe. Dieser ist auch der Nachbar der 66-Jährigen.

Was vorerst mit verbalen Beschimpfungen begann, wurde in weiterer Folge mit dem Aufhängen von Zetteln im Stiegenhaus des 81-jährigen Bekannten unterstrichen. "Auf diesen Zetteln standen wüsteste Beschimpfungen, die sich gegen die Klagenfurterin richteten", sagt Polizeipressesprecherin Waltraud Dullnigg.

Situation eskalierte

Am 13. Juli eskalierte die Situation jedoch: Die 66-Jährige fuhr mit dem Fahrrad gegen die Beine der Klagenfurterin und verletzte diese dadurch. Weiters soll die Bekannte ihr gegen Oberarm und Kopf geschlagen haben sowie verbal bedroht haben. Die 73-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Betreuung. Die 66-Jährige wurde von der Anzeigeerstattung in Kenntnis gesetzt.