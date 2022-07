Am Dienstagvormittag wurde Polizeibeamten der PI der Verdacht einer Tierquälerei in Klagenfurt angezeigt. Beim Eintreffen der Beamten konnten auf dem Grundstück in Klagenfurt verschiedenste Arten von Federvieh in Gehegen vorgefunden werden.

In einem viel zu kleinen und total verdreckten Taubenschlag befanden sich etwa 45 Tauben ohne Futter. Mehrere Hühner, Enten und ein Truthahn wurden in einem Freigehege in der prallen Sonne ohne Zugang zu Futter und Wasser gehalten. Den Tieren wurde von den Beamten sofort Wasser gegeben, auf das sie sich sofort stürzten.

Tote Entenküken

In einem verdreckten Tümpel konnten noch verendete Entenküken vorgefunden werden. In weiteren verschlossenen Holzverschlägen und einer ebenfalls verschlossenen Holzhütte konnten Laute einer großen Anzahl an Vögeln wahrgenommen werden. Daraufhin wurde von den Beamten der Amtstierarzt verständigt. Dieser stellte unzählige Mängel fest und wird diesbezüglich verwaltungsrechtliche Übertretungen zur Anzeige bringen.

Der 51-jährige Besitzer, der zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend war, wurde über die Anzeigeerstattung an die Verwaltungsbehörde und an die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt.