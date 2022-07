Tom Soete ist prominenten Besuch in seinem Lokal, dem Kollerwirt in Tanzenberg, gewohnt. Auch dieser Tage begrüßte er wieder ein bekanntes Gesicht, nämlich den österreichisch-irischen Künstler Gottfried Helnwein. "Ich bin ein großer Bewunderer seiner Werke, umso mehr freut es mich, dass er gerade bei mir zu Gast war", erzählt der gebürtige Niederländer Soete. Von wegen Starallüren – der mittlerweile 74-Jährige, der vor allem durch seine hyperrealistischen Bilder von verwundeten und bandagierten Kindern bekannt wurde, gab sich bescheiden. In Begleitung war Helnwein von Uhrenproduzent Alfred Riedl. Auch bei der Wahl der Speise zeigte sich der gebürtige Wiener bodenständig – das Eierschwammerlgulasch traf genau den Geschmack des Künstlers.