Der Vorfall ereignete sich Ende Juni: Ein junger Klagenfurter wollte mit einem Freund bei einer Tankstelle Getränke holen. Dabei wurde er Zeuge eines bewaffneten Raubüberfalls. Lukas Schmied handelte geistesgegenwärtig. Er verständigte seinen Bruder Florian, der Polizist ist und zu jenem Zeitpunkt im Dienst war. Danach verfolgte Lukas Schmied den Täter. Dieser konnte wenig später festgenommen werden. Den beiden Brüdern sowie Christoph Metschitzer, einem weiteren Polizisten, wurde vonseiten der Stadt Klagenfurt "für ihr vorbildliches Handeln" die Dank- und Anerkennungs-Urkunde verliehen.

Die Tankstellen-Angestellten Denis Jamnik und Claudia Sekoll werden den Tag des Überfalls wohl nicht so schnell vergessen. Vor allem Sekoll wird jener Tag wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Sekoll hatte nicht nur ihren ersten Arbeitstag in der Tankstelle, sie hatte auch Geburtstag und wurde von Jamnik an jenem Tag auch noch bezüglich des Verhaltens bei einem Überfall eingeschult. Passiert ist den beiden während des Überfalls zum Glück nichts.

"Mut gehört geehrt"

„Auch wir in der Stadt haben von dem Vorfall gehört und nachdem Zivilcourage in der heutigen Zeit besonders wichtig ist und immer seltener geworden ist, gehört so ein Mut natürlich geehrt. Die Brüder Schmied sind ein gutes Beispiel dafür, wie man das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort tun kann. Sowas ist besonders hervorzuheben!“, sagte Bürgermeister Christian Scheider bei der Ehrung.

Metschitzer war bei der Ehrung nicht anwesend. Er bekam, da er in Kürze Vater wird, einen Babystrampler geschenkt. Jamnik und Sekoll erhielten "für ihre Tapferkeit während des Überfalls" Badetücher und Blumen geschenkt.