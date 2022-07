Montagabend um 20 Uhr wurde die Polizei in Klagenfurt zu einer Lärmerregung gerufen. Als die Beamten bei der Wohnung eintrafen, fanden sie eine sichtlich aufgelöste Frau allein in der Wohnung vor. Die 43-Jährige gab an, dass es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten gekommen war. Bei dem Streit wurde niemand verletzt.

Im Zuge des Gesprächs stürmte plötzlich der 41-Jährige laut schreiend in die Wohnung auf seine Lebensgefährtin zu und beschimpfte diese durchgehend. "Er bedrohte sie gestikulierend und verhielt sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv", heißt es im Polizeibericht.

Aufforderungen, das Verhalten einzustellen, erwiesen sich als erfolglos, weshalb der Mann festgenommen werden musste. Der 41-Jährige wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Eine Wegweisung und ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung wurden ausgesprochen. Der Mann wird am Dienstag einvernommen und nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.