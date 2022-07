Wüste Szenen spielten sich Montagabend in einer Wohnung in Klagenfurt ab. Gegen 21 Uhr wurde bei der Polizei angezeigt, dass ein amtsbekannter 41-jähriger Mann im Zuge eines Streits in der Wohnung die Glastüre des Balkons mit den Fäusten eingeschlagen und einen 36-jährigen Klagenfurter mit dem Umbringen bedroht habe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der 41-Jährige nicht mehr dort. Der Mann konnte aber im Zuge einer örtlichen Fahndung vor einem Lokal angetroffen werden.

Der Verdächtige wurde laut Polizeibericht zur Dienststelle gebracht. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Aufgrund dessen war eine sofortige Einvernahme nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Festnahme des 41-Jährigen an. Er wurde zur Ausnüchterung ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Eine Einlieferung ins Spital sei wohl nicht notwendig gewesen. Die Ermittlungen werden am Dienstag fortgesetzt und der 41-Jährige nach Abschluss dieser angezeigt.