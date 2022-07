In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei zu einer Rauferei unter mehreren Personen bei einer Waschanlage in Klagenfurt am Wörthersee gerufen. Dabei sollen mehrere Personen mit Holzstöcken und Metallstangen aufeinander eingeschlagen haben.

Vor Ort konnten vorerst sechs Personen, die verletzt wurden, identifiziert und einvernommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine verabredete Auseinandersetzung von zwei Familien und deren Angehörigen gehandelt haben dürfte, bei der ca. 20 Personen teilgenommen haben. Die Verletzten wurden im Klinikum Klagenfurt behandelt, zwei davon mit schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen wurden am Sonntag und Montag fortgesetzt. Im Zuge dessen wurden noch mehrere Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und gefährliche Drohungen im Zeitraum zwischen Oktober 2021 und Juli 2022 bekannt.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden alle Beschuldigten anzeigt. Bekannt sind bis jetzt zehn männliche Personen im Alter zwischen 15 und 52 Jahren mit Staatsangehörigkeit Österreich, Bosnien und Herzegowina sowie Pakistan. Zu weiteren noch nicht bekannten Personen werden noch Ermittlungen geführt.