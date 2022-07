Im ehemaligen Gasthof Pöck in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt soll ein neues Asylquartier entstehen. Mit dieser Meldung sorgte heute Nachmittag, 18. Juli, die FPÖ Klagenfurt für Aufsehen. "Es scheint wieder einmal von der Bundes- und Landesregierung über die Klagenfurter Bevölkerung und die Stadt drübergefahren zu werden. Anstatt sich um die Sorgen und massiven Existenzängste der eigenen Bevölkerung zu kümmern, werden von dieser Regierung offenbar mit einem neuen Asylquartier mitten in einem Wohngebiet neue Probleme geschaffen und in Kauf genommen", wird FPÖ-Stadtparteiobmann Gernot Darmann in einer Aussendung zitiert.