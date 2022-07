Es ist der Alptraum eines jeden Hundebesitzers. Am Sonntag lag die Besitzerin einer sechs Monate alten Französischen Bulldogge in ihrem Garten auf einer Liege auf einem Seegrund in Pörtschach am Wörthersee. Die Hündin tollte in der Wiese herum, kaute an Stöcken, lief herum. Eine Leine war nicht nötig, das Tier entfernte sich nie weiter als ein paar Meter von seinem Frauerl.