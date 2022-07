Dass uns jederzeit Strom zur Verfügung steht, ist für die meisten selbstverständlich. Wie er vom Kraftwerk in die Steckdose kommt, wissen aber die wenigsten. Umspannwerke, welche die Hochspannung in Mittelspannung umwandeln, spielen dabei eine zentrale Rolle. Wenn der Strom etwa das Draukraftwerk in Ferlach-Maria Rain verlässt, misst er 110.000 Volt. Damit er vom Umspannwerk in der Kirchengasse in die Region zwischen dem Wörthersee und den Karawanken geleitet werden kann, muss er auf 20.000 Volt heruntertransformiert werden.