Seit gut zwei Wochen herrscht Ferienstimmung in Kärnten. In der "Alten Schule" in Kappel an der Drau wurde aber "nachgesessen" – Familie Cigan (mit Seniorchefin Ana und den beiden Juniorchefinnen Ana und Clara) lud nämlich im Rahmen eines "Dalmatischen Abend" zum "Nachsitzen". In Begleitung von Live-Musik, präsentiert von Sänger Emerik, wurden Freunde der dalmatischen Küche von Küchenchefin Maja mit feinsten kalten Risotto-Häppchen der Saison, dalmatinischen Fleisch- und Fisch-Spezialitäten sowie hausgemachten sommerlichen Nachspeisen verwöhnt.