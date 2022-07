Vor drei Jahren entdeckte André, ein junger Bewohner des SOS-Kinderdorfs in Moosburg, seine Leidenschaft für das Fischen. Bisher fehlte ihm die nötige Ausrüstung, um in den Abendstunden beim Fischen gegen die kühlen Temperaturen am Wasser geschützt zu sein. Damit er weiterhin seinem Hobby nachgehen kann, wandte sich seine Betreuerin Marlene Kohlweiß an den gemeinnützigen Verein "Soldaten mit Herz" und bat um Unterstützung.

Die "Soldaten mit Herz" ergriffen sofort die Initiative und sammelten im Verein und bei ihren Freunden in nur wenigen Tagen genügend Spenden.

Neben Anglerzubehör wie Köderbeutel, Boilies und Wurfbleie, gab es auch eine wasserabweisende Kopfbedeckung, eine Stirnlampe, eine Jacke vom Bundesheer sowie spezielle Angelruten von Andreas Lepuschitz, Vizepräsident der Soldaten mit Herz, sowie Christian Debelak vom Militärkommando.

Gemeinsames Nachtangeln

Das besondere Highlight ging nun dieses Wochenende über die Bühne. Am Grünen See in Weitzelsdorf ermöglichte Siegfried Skrabl von den Petri-Heil-Freunden das kostenlose Fischen. Das professionelle Coaching kam von Andreas Lepuschitz, Villacher Pionier und Vorstand der Chargengesellschaft in Kärnten, höchstpersönlich und teilte mit André sein fundiertes Angler-Wissen: "Ein guter Angler hat Respekt vor Fisch und Natur. Und wenn mal nichts anbeißt – nicht aufgeben, sondern weitermachen! Das ist nicht nur fürs Fischen wichtig, sondern auch fürs Leben."

André war über die vielen Artikel von der Firma Baitshop sowie vom Bundesheer hocherfreut und bedankte sich über die Angel-Session mit Lepuschitz: "Ich freue mich über alles und ich bin mir sicher, dass mir all die Geschenke und die tollen Erfahrungen auf jeden Fall viel Angler-Glück bringen werden. Petri Heil!"