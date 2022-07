Auch heuer haben Kinder und Jugendliche im Rahmen des Klagenfurter Sommersportschnupperns die Möglichkeit, verschiedene Sportarten kennenzulernen. Darunter Aktivitäten abseits des Mainstreams wie Segelfliegen. Der Klagenfurter Flugsportclub merkt seit Jahren, dass das Interesse, mehr über den Flugsport zu erfahren, groß ist.

Am 15. Juli konnte der Nachwuchs die Segelflugzeuge des Clubs am Flughafen Klagenfurt in Augenschein genommen werden. Obmann Emanuel Stingl und Peter Zenkl standen dem jungen Publikum Rede und Antwort. Später durften die Kinder und Jugendlichen selbst im Cockpit Platz nehmen.

Der Klagenfurter Flugsportclub führt eine eigene Flugschule und bildet selbst Segelflug- und Motorsegelpiloten aus. Als Flugschüler kann man bereits mit 14 Jahren mit der Ausbildung beginnen. Zahlreiche Funktionäre und vier erfahrene Fluglehrer sorgen ehrenamtlich dafür, dass den Nachwuchspiloten alles notwendige Wissen für die Sicherheit in der Luftfahrt beigebracht wird. Dies hält gerade bei den jungen Leuten die Kosten für den Einstieg in die Fliegerei gering.

"Für uns ist das Sportschnuppern eine tolle Möglichkeit, der Jugend den Zugang zur allgemeinen Luftfahrt aufzuzeigen, weil uns die Nachwuchsarbeit sehr am Herzen liegt", sagt Obmann Stingl.