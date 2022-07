Im Jahr 1921, also vor genau 101 Jahren, wurde Maria Krainz am Griffner Berg geboren. Am Samstag, 16. Juli, feierte sie ihren hohen Geburtstag an ihrem jetzigen Wohnsitz, dem Klagenfurter Pflegeheim St. Peter. Zu den Gratulanten zählte unter anderem Bürgermeister Christian Scheider (TK).

Krainz kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Aufgewachsen in einer Großfamilie mit Landwirtschaft, war ihr Leben von Beginn an von harter Arbeit geprägt. Im Alter von nur neun Jahren erkrankte sie an einer Lungenentzündung. Zur damaligen Zeit (1930), ohne ausreichend Medikamente und Antibiotika, ein schwerer Schlag. Wochenlang kämpfte sie um ihr Leben.

Als Erwachsene lebte Krainz als Hausfrau in Pustritz nahe Griffen. Mit ihrem Ehemann war sie über 50 Jahre lang verheiratet, verwaltete die Finanzen der Familie und achtete stets darauf, dass Haushalt und Garten immer schön hergerichtet waren.

Bis ins hohe Alter von 97 Jahren lebte Frau Krainz alleine in Pustritz. Danach übersiedelte sie in das Pflegeheim St. Peter.