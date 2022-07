"Jedes Mal, wenn ich Mitglieder der Jugendfeuerwehr treffe, bin ich stolz auf diese jungen Leute, auf ihr Engagement und ihre Weltsicht. Die eigene Freizeit in den Dienst der guten Sache zu stellen, ist nämlich alles andere als selbstverständlich. Dafür ein herzliches Danke. Ihr seid nicht nur die Helferinnen und Helfer sowie Lebensretterinnen und Lebensretter von morgen – für mich seid ihr schon heute Heldinnen und Helden sowie Vorbilder für die Gesellschaft", sagte Feuerwehrreferent Landesrat Daniel Fellner am Samstag beim Festakt zum 20-Jahr-Jubiläum der Kärntner Feuerwehrjugend.

"Für mich als Landesfeuerwehrkommandant ist es ein sehr gutes Gefühl, wenn ich durch Kärnten fahre und bei den einzelnen Feuerwehren diese jungen und motivierten Mädchen und Burschen sehe. Sie werden es einmal sein, die als Garant für Sicherheit und Schutz der Bevölkerung in unserem Bundesland unser Feuerwehrwesen führen werden. Ihnen die nötigen Softskills zu vermitteln und sie auf ihre verantwortungsvolle Arbeit im Ehrenamt vorzubereiten, sollte unsere Aufgabe als derzeitige Führungsmannschaft sein", ergänzte Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin in seiner Festansprache.

Um die Mannschaftsstärke in den Feuerwehren auch in der Zukunft zu stärken, entschied man im Jahr 2002 in Kärnten, offiziell Feuerwehrjugendgruppen zu installieren. Aktuell gibt es an die 1600 Mitglieder, wobei bereits weitere Feuerwehrjugendgruppen in den Startlöchern stehen. Neben der feuerwehrfachlichen Ausbildung und dem Bewerbswesen ist auch der kameradschaftliche Sektor bei der Jugendarbeit ein wesentlicher Bestandteil. Mit viel Spiel und Spaß wurden auch drei große Feuerwehrwehrjugendlager in Kärnten organisiert, verantwortlich für die Jugendarbeit beim Feuerwehrverband zeichnet Claudia Sticker.