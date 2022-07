Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land suchte seine 45-jährige Ex-Freundin am Samstagabend in ihrem Schrebergarten in Maria Saal auf. Die 45-Jährige hatte die Beziehung beendet, weswegen er sie zur Rede stellen wollte.

Es entbrannte ein lautstarker Streit, der auch von der Nachbarschaft gehört wurde. Der 22-Jährige schlug wild um sich, warf Gartengeräte durch die Gegend und griff seine Ex-Freundin mehrmals tätlich an. Da es ihr weder gelang, ihn zu beruhigen, noch ihn von ihrem Gartengrundstück zu entfernen, rief die Frau ihren Sohn an, welcher kurze Zeit später mit seinem Schwager und drei weiteren Freunden eintraf.

Den Männern gelang es, den 22-Jährigen von der Frau wegzuzerren, während dieser seine Ex-Freundin weiter attackierte. Als der Angreifer erkannte, dass er unterlegen war, verständigte er selbst die Polizei. Durch das Eingreifen erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen, die im Klinikum Klagenfurt ambulant behandelt wurden. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung.

Da sich der Beschuldigte weiterhin aggressiv und uneinsichtig verhielt und sein Verhalten trotz mehrfacher Aufforderung nicht einstellte, wurde er vorübergehend festgenommen. Weiters wurde gegen den Beschuldigten ein Betretungs- sowie Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde zur Ausnüchterung ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.

Tür eingetreten

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in Viktring gerufen. Ein Mann soll dort in einer Wohnung randalieren, nachdem er die Türe eingetreten hatte.

Am Einsatzort eingetroffen waren der 30-jährige Mann sowie die gefährdeten Personen, seine 31-jährige Frau und sein 15-jähriger Sohn bereits räumlich getrennt. Die beiden hatten sich in der Nachbarwohnung eingesperrt.

Zuvor hatte sich der 30-Jährige Zutritt zum Mehrparteienhaus verschafft, indem er die Eingangstüre aufgetreten hatte. Aufgrund des seit einem Jahr stetig steigenden Aggressionspotentials und der Unberechenbarkeit des Mannes wurde vor Ort ein Betretungs- sowie vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung des Mannes. Er wird angezeigt.