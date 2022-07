Am Samstagvormittag um 9 Uhr sah eine Polizeistreife der Bereitschaftseinheit Kärnten in der Burggasse in Klagenfurt einen Pkw, der gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung fuhr. Beim Versuch, den Wagen mittels Blaulichtes anzuhalten, ergriff der unbekannte Lenker die Flucht und fuhr stadtauswärts davon.