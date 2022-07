Am Samstag um 13.45 Uhr verjagten ein 13-jähriger Jugendlicher und sein Bruder Enten von ihrem Liegeplatz in einer Badeanstalt in Krumpendorf am Wörthersee.

Die verschreckten Enten gelangen dadurch in die Umkleide einer Frau. Deren Mann näherte sich daraufhin den Burschen und schlug dem 13-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der linken Faust ins Gesicht.

Der 13-Jährige erlitt dadurch eine blutende Wunde an der Unterlippe. Der bislang unbekannte Täter verließ das Parkbad. Eine erste Suche nach dem Täter verlief negativ.