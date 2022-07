Die Uni Klagenfurt wurde in den 70er-Jahren errichtet, ab 2016 wurde sie um 26 Millionen Euro saniert. In den nächsten Jahren soll sie deutlich wachsen. Dafür hat die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) 2021 einen Campusentwicklungswettbewerb ausgeschrieben. Gewonnen hat das Architekturbüro Snøhetta. Es will die Achse zwischen See und Uni stärken – durch neue Gebäude und ein Landschaftsband entlang der Ost-West-Achse, sowie einer Überplattung über den Südring. Kosten: rund 70 Millionen Euro. Planungs- und Finanzierungsfreigabe vom Bund für den im Bauleitplan-Süd verankerten Neubau sind noch ausständig.