In Kärnten ist wieder Beerenzeit. Landwirt Manfred Reautschnig hat sich vor 31 Jahren auf den Obstanbau spezialisiert. Bisher verkaufte er seine Produkte auf dem Wochenmarkt. Vor Kurzem errichtete er eine Verkaufshütte vor seinem Hof in der Rabastraße 20H in Ebenthal. „Seit der Pandemie kommen immer mehr Kunden direkt vorbei“, berichtet er. Derzeit hat er Himbeeren, Heidelbeeren, Ribisel, Marillen, Kirschen und Frühäpfel im Angebot. Die Früchte sind aber auch in verarbeiteter Form, wie Likör, Saft, Essig, Öl und Apfelmost, erhältlich. Geöffnet ist die Hütte dienstags und mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie freitags von 12 bis 19 Uhr. Donnerstag und Samstag ist Reautschnig mit einem Stand am Benediktinermarkt vertreten. Aktuell ist beim Hofladen nur Barzahlung möglich.