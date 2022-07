Viele Hüttenbetreiber in Kärnten haben derzeit mit fehlendem Personal zu kämpfen. Besonders qualifizierte Arbeitskräfte sind schwer zu finden. Das Koralpenhaus ist da eine der wenigen Ausnahmen: In dieser Sommersaison kocht der Klagenfurter Koch Robert Rossmann dort auf 1966 Meter Seehöhe auf.

Der 53-Jährige hat einen großen Teil seines beruflichen und privaten Lebens im Ausland verbracht. Unter anderem war er Chefkoch bei der UNO am Golan in Israel. Hier hat er die Küche des Stützpunktes geführt. "Im Zuge dessen habe ich Weiterbildungen als Koch bei der UNO genossen und kann den Gästen daher nicht nur Bodenständiges-, sondern auch internationale Speisen anbieten", sagt Rossmann.

Zuletzt betrieb Rossmann auf den Philippinen ein Restaurant mit Gästehaus. Nachdem Corona den Tourismus in der Region zum Erliegen gebracht hatte, zog es ihn wieder in die Heimat, wo er seitdem bereits in mehreren Hotels und Restaurants aufgekocht hat.

Das Koralpenhaus ist ab dem Koralpenparkplatz, mit Zufahrt von der Autobahnabfahrt Wolfsberg Süd, in rund einer Stunde zu Fuß erreichbar.