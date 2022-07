Nach einem europaweit ausgeschriebenen Vergabeverfahren konnte die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) für die Seeliegenschaft am Hafnersee einen neuen Pächter gewinnen. Die Falkensteiner Gruppe wird mit ihrer Marke "Premium Camping by Falkensteiner" die touristische Infrastruktur am Hafner See entwickeln und modernisieren. Der Aufsichtsrat der K-BV hat dem diesbezüglichen Pachtvertrag in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Zustimmung erteilt.